ـ المحتجون دعوا إلى الوقف الفوري للهجمات على غزة وإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع، وطالبوا الحكومة السويدية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

ـ المتظاهرون نظموا عرضًا مسرحيًا في شارع بستوكهولم بهدف لفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، احتجاجًا على الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والقيود التي تفرضها على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتجمع المتظاهرون في ساحة أودنبلان بدعوة من عدد من منظمات المجتمع المدني.

وأعربوا عن رفضهم للعمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع، في انتهاك لوقف إطلاق النار، المبرم في 10 أكتوبر 2025.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل: "الأطفال يُقتلون في غزة"، و"المدارس والمستشفيات تتعرض للقصف"، و"أوقفوا الهجمات على غزة"، و"أنهوا القيود على الغذاء"، و"على إسرائيل الالتزام باتفاق السلام".

ودعا المحتجون إلى الوقف الفوري للهجمات على غزة، كما طالبوا الحكومة السويدية بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل.

وفي هذا السياق، نظم المتظاهرون عرضًا مسرحيًا بساحة التجمع، بهدف لفت الانتباه إلى المأساة الإنسانية في غزة.

وقال الناشط السويدي والفنان المسرحي روبن نيلسون، للأناضول، إنهم يهدفون إلى نقل المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون إلى الرأي العام من خلال الفن.

وأضاف نيلسون: "نحاول اليوم مع أصدقائي تسليط الضوء على ما يحدث في غزة من خلال تجسيد حياة الفلسطينيين ومعاناتهم في عرض مسرحي بالشارع".

وشدد على ضرورة عدم الخوف من المطالبة بالحقوق واستخدام قوة الفن في هذا السبيل، وأن المسرح وسيلة للجميع، وأنه يمكن تحقيق الكثير عبر الفن.

كما دعا نيلسون، المجتمع الدولي والحكومات إلى إدراك خطورة الوضع والتحرك لمساعدة فلسطينيي غزة.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر 2025، حتى الخميس، عن استشهاد 1038 فلسطينيا وإصابة 3 آلاف و329 آخرين.

وإجمالا، قتلت إسرائيل منذ بدء الإبادة في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023 أكثر من 73 ألف فلسطيني، وأصابت ما يزيد على 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.