ألمانيا تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة لليوم الثاني على التوالي

سجلت ألمانيا رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغت ذروة الحرارة 5ر41 درجة مئوية في بلدة موكيرن-درفيتس، وفقاً لما أفادت به هيئة الأرصاد الجوية الألمانية استنادا إلى بيانات أولية.

وأوضحت الهيئة، رداً على استفسار، أن الرقم القياسي الجديد تم تسجيله عند الساعة 16.20 في البلدة الواقعة بولاية سكسونيا-أنهالت شرقي ألمانيا.

وكانت الهيئة سجلت أمس الجمعة، في منطقة بورباخ بمدينة زاربروكن (عاصمة ولاية زارلاند)، درجة حرارة بلغت 3ر41 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة جرى تسجيلها في ألمانيا حتى ذلك الحين. لكن هذا الرقم القياسي حُطم مجدداً اليوم في محطة الرصد الجوية نفسها، إذ أظهر مقياس الحرارة 4ر41 درجة مئوية عند الساعة الثالثة بعد الظهر في شمال غربي عاصمة ولاية زارلاند.

غير أن هذه القيم لا تزال أولية، وقد يتم تعديلها في وقت لاحق من قبل هيئة الأرصاد. وكان الرقم القياسي السابق لأعلى درجة حرارة سُجلت في ألمانيا يبلغ 2ر41 درجة مئوية، وقد تم تسجيله في 25 يوليو 2019 في مدينتي تونيسفورست ودويسبورج-بارل بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا.

وبذلك، شهد شهر يونيو الحالي تحطم بعض الأرقام القياسية على مستوى ألمانيا، فإلى جانب تسجيل أعلى درجة حرارة على الإطلاق في تاريخ ألمانيا، تحطم أيضاً الرقم القياسي الخاص بشهر يونيو. وكان هذا الرقم يبلغ 6ر39 درجة مئوية، وسُجل في 30 يونيو عام 2019 بمدينة برنبورج في ولاية سكسونيا-أنهالت.

كما تم تسجيل الرقم القياسي لأدفأ ليلة في ألمانيا منذ بدء تسجيل بيانات الطقس، وذلك في ليلتي الأربعاء إلى الخميس والخميس إلى الجمعة في مدينة باد برجتسابرن بولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا.

ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن جهاز الأرصاد الجوية الألماني، لم تنخفض درجة الحرارة هناك في كلتا الليلتين عن 2ر26 درجة مئوية. وكان الرقم القياسي السابق مسجلاً في منطقة جبل فاينبيت، الواقع أيضاً في ولاية راينلاند-بفالتس، حيث لم تهبط درجة الحرارة في 25 يوليو 2019 عن 2ر26 درجة مئوية كذلك.