مركز الإحصاء: التضخم في إيران يناهز 89% في يونيو بسبب الحرب

تسارع التضخم في إيران بشكل حاد في يونيو بفعل الحرب، ليبلغ مستوى قياسيا عند 88,6% على أساس سنوي، وفق أرقام رسمية نشرت السبت، في بلد يعاني أصلا منذ فترة طويلة تضخما مفرطا بسبب العقوبات.

ووفق مركز الإحصاء الإيراني، وهو هيئة رسمية، فإن أسعار المواد الغذائية زادت بأكثر من الضعف خلال شهر خرداد الفارسي نفسه، الممتد من 22 مايو إلى 21 يونيو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، وفق وكالة فرانس برس.

وسجلت أسعار الخبز والحبوب ارتفاعا بنسبة 138,8%، فيما قفزت أسعار اللحوم الحمراء والدواجن بنسبة 178,2% على أساس سنوي.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ معدل التضخم 68% في فبراير، قبل اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية.

ويعاني الاقتصاد منذ سنوات تضخما مفرطا وتراجعا حادا في قيمة العملة الوطنية (الريال)، خصوصا نتيجة للعقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

وتفاقمت هذه الظاهرة، التي تؤدي إلى تآكل سريع في القدرة الشرائية للإيرانيين، بشكل خاص في الأشهر الأخيرة، وكانت الشرارة التي أطلقت في ديسمبر احتجاجات واسعة.

وزاد النزاع الأزمة الاقتصادية حدة. وفي ديسمبر 2025، عندما اندلعت احتجاجات على غلاء المعيشة قبل أن تتسع لتشمل مطالب سياسية، كان التضخم يسجل ارتفاعا بنسبة 52,6%.