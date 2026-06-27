مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بسبب عاصفتين استوائيتين في اليابان

ذكرت وسائل إعلام ومسؤولون أن عاصفتين استوائيتين قويتين ضربتا اليابان اليوم السبت، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات ووفاة شخص واحد وإصابة آخرين، حسب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم السبت.

وتسببت العاصفتان "ميكالا" و"هيجوس" في هطول أمطار غزيرة وحدوث أضرار بالطرق، حيث تشهد اليابان موسم الأمطار السنوي.

ولقي رجل في السبعينيات من عمره حتفه وأصيب ثلاثة آخرون، بعد سقوط منزل في انهيار أرضي في مقاطعة ياماجوشي أمس الجمعة، طبقا لما ذكرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من كيوتو نهر كامو الذي فاض على ضفافه بمياه موحلة. وتم صدور تحذير بشأن الفيضانات في أجزاء من كيوتو وأوساكا ومناطق أخرى غرب اليابان.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن أكثر من 30 منزلا غمرته الفيضانات في نارا وهيروشيما أمس الجمعة. وعرقلت الأمطار الغزيرة بعض عمليات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة.

وصدر تحذير من المستوى الرابع من وقوع انزلاق أرضي في وقت سابق من اليوم لمحافظات شيزوكا وكاناجاوا وشيبا وذلك بعد يوم من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة ياماناشي.

وتمت إزالة هذه التحذيرات إلى حد كبير في ساعة متأخرة من اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) بينما مرت عاصفة ميكالا الاستوائية بجانب محافظة شيبا واتجهت إلى الشمال الشرقي صوب المحيط الهادئ.

والتحذير من المستوى الرابع الذي أصدرته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية هو ثاني أعلى مستوى، ويعني أن الخطر من وقوع انزلاق أرضي مرتفع لأقصى حد وأن هناك ضرورة لإخلاء المناطق التي يشملها.

وكان إعصار ميكالا قد تحرك باتجاه الشمال الشرقي فوق البحر قبالة منطقة شيكوكو الغربية في وقت مبكر من اليوم.

ومن ناحية أخرى، زادت سرعة الإعصار هيجوس وهو الإعصار الثامن، واتجه إلى شبه جزيرة بوزو في كانتو صباح اليوم السبت.

يُشار إلى أن فترة ذروة الأعاصير في اليابان تمتد رسمياً من يونيو إلى نوفمبر، ولكن تتركز المخاطر الكبرى عادةً بين شهري أغسطس وأكتوبر.