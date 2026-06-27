العواصف الرعدية تؤخر مئات الرحلات الجوية في مطاري هيثرو وجاتويك

تأخرت الرحلات الجوية في مطاري هيثرو وجاتويك، في العاصمة البريطانية لندن، لمدة تصل إلى 11 ساعة مع تحول موجة الحر إلى عواصف رعدية.

وتأخرت نحو 800 رحلة جوية من وإلى المطارين الرئيسيين حتى الآن، يوم السبت، وألغيت عشرات الرحلات، بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأفادت هيئة مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا أنه من المتوقع استمرار التأخيرات لبقية اليوم.

وعبّر بعض المسافرين عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ذكرت إحداهن أن ابنتها علقت على متن طائرة تابعة لشركة "إيزي جيت" للطيران في مطار جاتويك، لمدة أربع ساعات قبل إلغاء الرحلة.

وأبلغ مطار جاتويك "بي بي سي نيوز" أن قيوداً مؤقتة فُرضت على مراقبة الحركة الجوية، بينما اعتذرت شركة "إيزي جيت" عن هذا الاضطراب.

ووفقاً لموقع تتبع الرحلات فلايت أوير، تأخرت 377 رحلة جوية على الأقل، قادمة إلى مطار هيثرو أو مغادرة منه، يوم السبت، ، بينما تأخرت 399 رحلة أخرى قادمة إلى مطار جاتويك أو مغادرة منه.

وتظهر خرائط وكالة الطيران الأوروبية، يوروكنترول، أن أشد تأخيرات مراقبة الحركة الجوية تتركز في المجال الجوي بين جنوب شرق إنجلترا وشمال غرب أوروبا، حيث توجد سحب العاصفة حالياً.

ومع ذلك، فإن الرحلات الجوية المتجهة خارج هذه المنطقة تغادر وتصل في مواعيدها المحددة، كما أن المطارات البريطانية الأخرى لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.

وقالت هيئة مراقبة الحركة الجوية في بريطانياإنه "من المتوقع استمرار اضطرابات الطقس طوال بقية اليوم"، وذلك بعد "توقعات بأحوال جوية سيئة في جميع أنحاء جنوب شرق إنجلترا".

وتشكلت عواصف رعدية خلال الليل، مصحوبة بأمطار وبرق في أجزاء من بريطانيا، وذلك عقب موجة حر قياسية، حيث سُجلت أعلى درجة حرارة في شهر يونيو على الإطلاق في مقاطعة سوفولك يوم الجمعة، وبلغت 37.3 درجة مئوية.

ويسري تحذير باللون البرتقالي من موجة حر شديدة حتى صباح غدا الأحد، في أجزاء من شرق وجنوب شرق إنجلترا، بينما من المتوقع أن تشتد العاصفة الرعدية في جنوب بريطانيا خلال فترة ما بعد ظهر السبت.

وأفادت يوروكنترول أن "منطقة واسعة من الهواء الساخن غير المستقر" تمتد من شمال إسبانيا إلى جنوب السويد، ومن المرجح أن تشهد المزيد من تشكل السحب الرعدية خلال الليل، مضيفة أن هناك "قدراً كبيراً من عدم اليقين" بشأن زمان ومكان تشكلها.

وتضطر الرحلات الجوية إلى تجنب المنطقة بسبب الظروف الجوية المضطربة، ما يؤثر سلباً على جداول الرحلات.