ألمانيا ترسل خامس طائرة عسكرية لإغاثة فنزويلا

أقلعت خامس طائرة تابعة للجيش الألماني إلى منطقة الكارثة التي شهدت الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب فنزويلا.

وأكد متحدث باسم سلاح الجو الألماني، أن طائرة عسكرية جديدة غادرت قاعدة فونستورف الجوية في ولاية سكسونيا السفلى، وعلى متنها فرق إغاثة وأدوية ومعدات.

ومن المنتظر عودة طائرتين إلى ألمانيا غدا الأحد، على أن تتوجه إحداهما مجددا بعد ذلك إلى منطقة الأزمة الواقعة على بُعد نحو 8200 كيلومتر

وقال المتحدث: "من المخطط أن تقلع طائرة واحدة من هنا يومياً".

وكان زلزالان عنيفان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر قد ضربا شمال ووسط فنزويلا يوم الأربعاء الماضي؛ مما أسفر عن أضرار جسيمة، لا سيما في مدينة لا جوايرا التي تضم المطار الدولي وأهم ميناء بحري في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية. ووفقاً للحصيلة الرسمية، فقد لقي 920 شخصاً حتفهم، في حين أُصيب نحو 3300 آخرين بجروح.

ولا تزال هناك مخاوف من أن يكون آلاف الأشخاص عالقين تحت الأنقاض.