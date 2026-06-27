الطقس السيئ يعرقل جهود إخماد حرائق الغابات ويؤدي إلى حظر استخدام الألعاب النارية غربي أمريكا

تؤجج الرياح والطقس الحار والجاف حرائق غابات سريع الانتشار في ولاية يوتا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ مما اضطر حاكم الولاية إلى إعلان حالة الطوارئ وفرض قيود على استخدام الألعاب النارية، في وقت تثير فيه الظروف الجوية الحرجة في أنحاء غرب أمريكا مخاوف متزايدة من أي شيء قد يتسبب في إحداث شرارة.

ويواجه رجال الإطفاء، المزيد من التحديات على الأرض وصفها مسئولو فرق الإطفاء بالظروف غير المسبوقة.

وتسبب اشتداد الرياح عند حريق "كوتنوود"، أكبر حريق في الولايات المتحدة حاليا، في توقف طائرات الإطفاء والمروحيات عن العمل أمس الجمعة.

وبلغت سرعة الرياح 72 كيلومترا في الساعة فيما كانت معدلات الرطوبة دون 10%، الأمر الذي قلص خيارات رجال الإطفاء في إبطاء انتشار ألسنة اللهب، خاصة لدى تسارع انتشارها في قمم الأشجار.

وقالت أليسا ميسون المتحدثة المكلفة بمتابعة الحريق: "لا نتوقع أن يكون الطقس لطيفا في الأيام المقبلة.. إننا نشهد طقسا في غاية السوء هناك".