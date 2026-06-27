إفريقيا الوسطى تعلن تفشي الكوليرا بعد وفاة 24 شخصا

أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى، تفشي وباء الكوليرا بعد تسجيل 24 حالة وفاة مرتبطة به، فضلا عن 197 إصابة، وفق ما أفاد وزير الصحة.

وقال بيير سومسي في وقت متأخر من مساء الجمعة "أكدت وزارة الصحة... اليوم 26 يونيو 2026 تفشي الكوليرا في الدائرتَين الصحيتَين بيمبو ومبايكي" الواقعتَين جنوب غربي العاصمة بانجي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف أنه تم بالفعل اتّخاذ تدابير للحدّ من انتشار المرض في المناطق المتضرّرة، كما اتخذت إجراءات في المدن المجاورة.

وينتقل مرض الكوليرا من طريق المياه والطعام الملوّث بالبكتيريا، ويمكن أن يسبّب الجفاف والإسهال.

وعلى رغم القضاء عليه إلى حد كبير في البلدان الغنية، فإنه لا يزال يشكّل خطرا في المناطق الفقيرة التي تعاني من محدودية الوصول إلى المياه النظيفة. وتحقق السلطات حاليًا في مصدر التفشي، وهو الخامس من نوعه في البلاد.

وقال الوزير: "الحكومة في حالة تعبئة كاملة لاحتواء هذا التفشي"، داعيا السكان إلى اتباع الإرشادات الصحية والتدابير الوقائية.

وكانت جمهورية إفريقيا الوسطى أعلنت حالة التأهب على خلفية تفشي وباء إيبولا القاتل في جمهورية الكونغو الديموقراطية المجاورة.