«مشكلة إسرائيل مع فانس أكبر من جيه دي فانس».. تحت هذا العنوان نشر موقع بولتيكو تقريرًا تحدث فيه عن واقع العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه العلاقة تتجه نحو الانقسام.

قال التقرير: «عندما شنت الطائرات الحربية الأمريكية والإسرائيلية غارات على إيران في 28 فبراير، سمح المسئولون الإسرائيليون لأنفسهم بالاعتقاد بأن التحالف يدخل عصراً ذهبياً. وبعد أربعة أشهر، يستعدون لمستقبل تجد فيه إسرائيل نفسها أكثر عزلة من أي وقت مضى».

ومهد نائب الرئيس الأمريكي الطريق الأسبوع الماضي، قائلاً لإسرائيل إنها لم تعد تملك تقريباً أي حلفاء في العالم، وعليها أن تفكر ملياً قبل التخلي عن حليفها الوحيد.

لكن المشكلة بالنسبة لإسرائيل أكبر بكثير من مجرد جيه دي فانس، وفقاً لسبعة أشخاص، من بينهم مسئولون أمريكيون وإسرائيليون وآخرون مطلعون على العلاقة. بل يقولون إن فانس ليس سوى واجهة للوضع الطبيعي الجديد، حيث لم يعد وضع إسرائيل كحليف للولايات المتحدة فوق كل اعتبار.

وكان من المتوقع، عند تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، أن تتضمن سياسته الخارجية "أمريكا أولاً" "استثناءً" لإسرائيل، كما قال مستشار سياسي إسرائيلي.

وأضاف المستشار: "لم يكن ذلك ليصمد أبداً. لم نكن لنستطيع البقاء لأربع سنوات استثناءً من كل ما تفعله أمريكا في سياستها الخارجية.. عندما اندلع الصدام، كانت إسرائيل ساذجة حين اعتقدت أنها ستكون بمنأى عن تلك التوقعات."

الفتور واضح بين الجانبين

في عام 2025، زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن خمس مرات. وزارها مرة واحدة هذا العام في فبراير، لكن لا توجد مواعيد محددة لزيارة أخرى للبيت الأبيض، كما تراجعت المكالمات الهاتفية بشكل ملحوظ، وفقًا لشخص مطلع على العلاقات بين الحكومتين.

وقال المصدر نفسه: "لا أعتقد أننا وصلنا إلى أسوأ مرحلة ممكنة، فما زال هناك المزيد."

وقد مُنح كلا الشخصين، كغيرهما ممن وردت أسماؤهم في هذا التقرير، حق عدم الكشف عن هويتهما للتحدث بصراحة عن حساسية العلاقات.

وأكد البيت الأبيض أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لا تزال قوية.

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز: "يتفق الرئيس ونائبه على أن إسرائيل لطالما كانت حليفًا عظيمًا للولايات المتحدة، ولم يكن هناك صديق أعظم لإسرائيل ومناضل من أجل السلام من الرئيس ترامب.. وكان الجيش الإسرائيلي شريكًا لا يُستهان به طوال عملية "الغضب الملحمي"، التي قضت على القدرات العسكرية للنظام الإيراني في غضون 38 يومًا فقط.

ومع ذلك، كان تحذير فانس لإسرائيل شديد اللهجة بشكل غير معتاد.

وقال خلال مؤتمره الصحفي: "دونالد جيه. ترامب هو رئيس الدولة الوحيد في العالم بأسره الذي يُبدي تعاطفًا مع دولة إسرائيل في هذه اللحظة لو كنتُ في حكومة إسرائيل، لما هاجمتُ الحليف القوي الوحيد المتبقي لي في العالم أجمع".

وأشار إلى إسهامات واشنطن الكبيرة في الدفاع عن إسرائيل، وألمح ضمنيًا إلى إمكانية تغير هذه العلاقة.

وقال: "على كل من يعتقد في إسرائيل أن مشكلتهم الكبرى هي رئيس الولايات المتحدة أن يُدرك حقيقة الوضع الذي تعيشه بلادهم".

وامتنع مكتب فانس عن التعليق، لكن أحد المقربين من فريقه قال إن هذا الخطاب يُعدّ اعترافًا بما يراه فانس واقعًا سياسيًا جديدًا.

وأضاف المصدر: "يرى نائب الرئيس أن الرأي العام الإسرائيلي يتغير ضد إسرائيل بين الناخبين، بمن فيهم الجمهوريون الشباب. وهو يستجيب وفقًا لذلك، بحذر بدلًا من اللهجة الحادة".

دهشة إسرائيلية

أثارت تصريحات فانس دهشة بعض المسؤولين الإسرائيليين، رغم اعتيادهم على تشكيكه في هذه العلاقة. ووصفها أحدهم بأنها "نقطة سوداء".

ولطالما جادل فانس، حتى قبل توليه منصب نائب الرئيس، بأن مصالح إسرائيل وأمريكا لا تتطابق دائمًا، وأنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تُجرّ إلى حرب مع إيران نيابةً عنها. وقال في بودكاست عام ٢٠٢٤، حين كان مرشحًا لمنصب نائب الرئيس مع ترامب: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن مصلحة أمريكا ستكون في بعض الأحيان مختلفة. ومصلحتنا الأساسية هي تجنب الحرب مع إيران".

نتيجةً لذلك، لطالما فضّلت إسرائيل التعامل مع ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو على التعامل مع فانس، وفقًا لما ذكره مصدر مُطّلع على ديناميكيات العلاقات بين الحكومتين، مُراهنةً على أن تشكيك نائب الرئيس كان هامشيًا، وأن إسرائيل ستتجاوزه. إلا أن بروز فانس في مفاوضات إيران والاتفاق الناتج عنها يُشيران إلى عكس ذلك.

في حين أن مذكرة التفاهم مع إيران تُساعد إدارة ترامب على تحقيق هدفها المتمثل في خفض أسعار النفط وإعادة فتح الممرات الملاحية في مضيق هرمز، إلا أنها مجرد اتفاق على مناقشة البرنامج النووي الإيراني، ولا تُعالج مخاوف إسرائيل بشأن الصواريخ الباليستية ونظامٍ تعتقد أنه لا يزال مُصرًا على تدميرها.

في الأشهر الأخيرة، تذبذب موقف ترامب تجاه إسرائيل بين اللطف والشتائم والتراجع. لكن لهجته تجاه الحليف الأمريكي كانت أكثر حدةً وانتقادًا بشكلٍ ملحوظ. فقد وصف نتنياهو بـ"المجنون اللعين" في وقتٍ سابق من هذا الشهر، وسط استيائه من التحركات الإسرائيلية في لبنان التي تُهدد المحادثات مع إيران.

وبعد ذلك، تراجع نتنياهو عن الضربات المُخطط لها على بيروت، وهو نوع من ضبط النفس الذي كان فانس يتبناه. كان يحثنا طوال الوقت.

نتنياهو يدرك "وجود شرخ"

وقال ناتان ساكس، الباحث البارز في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن حكومة نتنياهو تُدرك وجود شرخ، لكنها لا تُدرك مدى عمقه.

وأضاف: "هناك قلق بالغ على مستوى القيادة... لكنهم يُقللون من شأن خطورة الوضع الراهن".

حتى الإطار الجديد الذي وقّعته إسرائيل ولبنان يوم الجمعة، والذي يُلزم باتخاذ خطوات نحو إنهاء الصراع، قد لا يكون كافيًا لتغيير مسار الأحداث. يُلزم الاتفاق الحكومتين، لكنه لا يُلزم حزب الله، الميليشيا المدعومة من إيران والتي تُقاتل إسرائيل. تاريخيًا، لم تتمكن الحكومة اللبنانية من فعل الكثير لتغيير سلوك الحزب.

وقال ساكس: "الأمر يعتمد كثيرًا على ما سيحدث في لبنان. لقد كشف الوضع عن اختلافات جوهرية في المصالح. بالنسبة للولايات المتحدة، أي اتفاق مع إيران - مهما كان - قرر ترامب أنه يصب في مصلحة أمريكا، ولبنان ليس بتلك الأهمية... بالنسبة لإسرائيل... لا يُمكن تهميش لبنان".

ومع اقتراب موعد تصويت الناخبين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، من المرجح أن تتسع الفجوة بين ما تريده إسرائيل من واشنطن وما ستقدمه واشنطن.

يحاول مكتب نتنياهو تركيز استيائه على فانس وحده. وقال مصدر مطلع على العلاقات بين الحكومتين: "لم تثق به حكومته قط. هو من كان يسعى للتوصل إلى اتفاق، وهو من كان يضغط من أجل الانفصال عن إسرائيل".

وأضاف المصدر نفسه أن نتنياهو ومكتبه لا يعتبرون كل ما يحدث الآن مع ترامب نهاية المطاف، لأن الأمور قد تنقلب رأسًا على عقب، والجميع يدرك ذلك تمامًا.

ويقول حلفاء فانس إن نائب الرئيس وترامب متفقان، بل وأكثر من أي وقت مضى قبل قرار ترامب مهاجمة إيران.

وقال حليف آخر لفانس: "كان جيه دي يردد كلام الرئيس، الذي كان، بالمناسبة، شديد اللهجة مؤخرًا في انتقاداته لنتنياهو علنًا وسرًا".

وبعد أسبوعين من شتمه لنتنياهو، صرّح ترامب في قمة مجموعة السبع قائلاً: "لولا وجودي لما كانت هناك إسرائيل".

ورغم كل هذا التوتر، لا يزال المسؤولون الإسرائيليون ينظرون إلى العلاقة نظرة شاملة، إذ يوازنون بين الفوائد الكبيرة التي تحققت في عهد ترامب - كإنهاء حرب غزة وإعادة 20 رهينة إلى ديارهم - وبين التوترات الأخيرة. ويريدون من واشنطن أن تضع هذه الصورة الكاملة في اعتبارها أيضاً.

وقال مستشار إسرائيلي: "لقد أنجز ترامب أموراً بالغة الأهمية ومؤثرة لإسرائيل". ونتيجة لذلك، تميل إسرائيل إلى "منحه فرصة ثانية، والتغاضي عن تصريحاته أحياناً. لأنه في النهاية، عندما يحين وقت الجد، يكون قد ساندنا بكل تأكيد".

في غضون ذلك، لم يسلم فانس وغيره من أعضاء فريق ترامب من الانتقادات الإسرائيلية. ويتضح ذلك جلياً على القناة 14 الإسرائيلية، وهي قناة تلفزيونية موالية لنتنياهو معروفة بعكسها لرسائل مكتب رئيس الوزراء.

وعندما سُئل نفتالي بينيت، أحد أبرز منافسي نتنياهو، في بودكاست عما إذا كان يثق بجيه دي فانس، أجاب: "لم ألتقِ به، ولم ألتقِ بجيه دي فانس... عمومًا، أقول إن هناك رياحًا عاتية في أمريكا، تُذكّر بالعزلة التي سادت قبل الحرب العالمية الثانية... علينا أن نتحرك في هذا الواقع".

ويتوقع مسئولون في كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن تتعمق الانقسامات في الأشهر المقبلة. وبات مصير نتنياهو في صناديق الاقتراع في أكتوبر مرتبطًا الآن ببيت أبيض لم يعد بإمكانه الاعتماد عليه.

وقال مصدر مطلع على العلاقات بين الحكومتين: "كان نتنياهو يعوّل على دعم ترامب الكامل له قبل الانتخابات، وهذا لم يحدث بعد. قد يحدث، لكنه ليس الآن".

في غضون ذلك، سيشهد الحزب الجمهوري صراعه الخاص حول إسرائيل في صناديق الاقتراع بعد شهر. وتُلقي احتمالات فوز فانس في انتخابات 2028 بظلالها على كل ذلك، إذ لا يمكن الدفاع عن سجله بشأن إيران إلا إذا استطاع الترويج للحرب الإيرانية باعتبارها بداية لشرق أوسط جديد.

وقال ماثيو بارتليت، الاستراتيجي الجمهوري والمسؤول السابق في وزارة الخارجية في عهد ترامب: "من المثير للاهتمام أن نرى نائب الرئيس يُلمّح، إن صح التعبير، إلى أفكاره ورؤيته المستقبلية، وكيف سيختار ليس فقط التعامل مع هذه القضايا، بل أيضاً شرحها للجمهور الدولي، والأهم من ذلك، للجمهور المحلي وقاعدته الشعبية".