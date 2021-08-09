تراجعات حادة لأسعار النفط وسط مخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% اليوم الإثنين، لتواصل الخسائر الحادة التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين إلى جانب تراجع توقعات الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 2.89 دولار، بنسبة 4.1%، إلى 67.81 دولارا للبرميل، بعدما تراجعت بنسبة 6% الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أشهر.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.86 دولار، بنسبة 4.2%، إلى 65.42 دولارا للبرميل، بعدما تراجعت بنحو 7% الأسبوع الماضي، مسجلة أكبر تراجع أسبوعي في تسعة أشهر.

وتجاوز متوسط الإصابات اليومية الجديدة بكورونا في الولايات المتحدة المئة ألف خلال السبعة أيام الأخيرة، وعادت الإصابات لمستويات لم يتم تسجيلها منذ الشتاء.

وفي الصين، تم اكتشاف سلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا في أكثر من 12 مدينة منذ 20 يوليو.

كما تراجعت واردات الصين من النفط الخام في يوليو.