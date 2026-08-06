غيّب الموت، صباح اليوم الخميس، الإعلامية سونيا كمال، كبيرة مذيعات القناة الثالثة بقطاع الإقليميات في ماسبيرو، بعد مسيرة إعلامية حافلة بالعطاء.

وأعلنت أسرة الإعلامية الراحلة عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك أن صلاة الجنازة ستُقام اليوم الخميس الموافق 6 أغسطس عقب صلاة الظهر، من مسجد السلام بمدينة نصر، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان تلقي العزاء في وقت لاحق.

أصاب خبر رحيل سونيا كمال العاملين بماسبيرو بالصدمة والحزن، وحرص الكثير من زملائها وأصدقائها على نعيها بكلمات مؤثرة، مستذكرين مسيرتها المهنية، وداعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ونعت نقابة المهن السينمائية الإعلامية الراحلة، في بيانًا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أعربت فيه عن خالص تعازيها لأسرتها، مؤكدة أن الراحلة كانت من الرموز الإعلامية البارزة، وكبيرة مذيعات القناة الثالثة بماسبيرو، داعيةً الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنّ على أسرتها ومحبيها بالصبر والسلوان. كما أشار البيان إلى أن تشييع الجثمان سيتم عقب صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد السلام بمدينة نصر.

سونيا كمال إحدى نجمات الرعيل الأول لمذيعي القناة الثالثة بقطاع القنوات الإقليمية، حيث قدمت خلال مشوارها المهني العديد من البرامج وأسهمت في العمل الإعلامي بالقناة الثالثة على مدار سنوات.

وتنتمي المذيعة الراحلة لأسرة فنية، حيث كانت وزوجة الكاتب الصحفي الراحل ممدوح كاسب نجل الفنان الكبير عدلي كاسب، ووالدة عمرو كاسب.