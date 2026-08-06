قال الإعلامي أحمد موسى، إنَّه أول من أطلق على انضمام اللاعب محمد صلاح إلى نادي طرابزون سبور التركي بأنها صفقة القرن.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنَّ جميع وسائل الإعلام الدولية تتعامل اليوم مع الصفقة وتتحدث عنها باعتبارها صفقة القرن، مشيرًا إلى أن المصريين الآن بدأوا البحث عن القنوات التي تذيع مباريات الدوري التركي.

وتابع: «سنبحث عن القنوات التي تذيع الدوري التركي لأننا لا نعرفها.. كلنا مع محمد صلاح في أي مكان يذهب إليه».

وأشار إلى أن البعض أبدى استغرابه على قرار محمد صلاح باللعب في تركيا، متابعًا: «لجان تنظيم الإخوان الإرهابي الموجودة في تركيا اعتادت في السابق على توجيه الإساءة لمحمد صلاح لكنها الآن في هذه حالة صمت وبكاء وغضب».

واستكمل: «هؤلاء لا يمكنهم أن ينطقوا بكلمة واحدة ضد محمد صلاح.. لا يجرؤ أي منهم على توجيه الإساءة لصلاح مرة أخرى أو يتحدث عنه بشكل سلبي».

ولفت إلى أن هذه العناصر ستحتفل بلعب محمد صلاح في تركيا، وقال: «هؤلاء ليس لديهم مبدأ.. لكن هؤلاء لا تحركهم مبادئ.. وأتحدى أن يظهر أحد منهم في فيديو ويتطاول كما فعلوا في السابق ضد محمد صلاح».



وكان صلاح، الوافد الجديد إلى صفوف طرابزون سبور التركي، قد أعرب عن سعادته الكبيرة بالاستقبال الجماهيري الحاشد الذي حظي به لدى وصوله إلى مدينة طرابزون، مؤكدًا عزمه على تقديم أقصى ما لديه لتحقيق النجاح مع الفريق.

وقال صلاح، في تصريحات خلال وصوله: «الأجواء لا تُصدق، أنا سعيد للغاية، وأجد صعوبة في التعبير عن مدى سعادتي».

وأضاف: «بصراحة، لا أذكر إن كنت قد شاهدت شيئًا كهذا من قبل، أنا ممتن جدًا لهذا القدر من الحب».

وتابع قائد منتخب مصر: «سأبذل كل ما في وسعي لتحقيق النجاح في الدوري وعلى المستوى الأوروبي مع طرابزون سبور».