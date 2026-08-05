أمريكا: مجلس الشيوخ يقر تعيين إريكا شوارتز مديرة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، تعيين الدكتورة إريكا شوارتز مديرةً جديدةً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لتتولى مقاليد قيادة الوكالة الصحية التي واجهت مؤخرًا تحديات مرتبطة بالتدخل السياسي وتراجع الروح المعنوية.

وجاء إقرار تعيين شوارتز "54 عامًا" بموافقة 51 صوتًا واعتراض 44، لتغدو بذلك القائدة الثانية والعشرين للمركز الذي يتخذ من مدينة أتلانتا مقرًا له، والمسؤول عن حماية المواطنين الأمريكيين من المخاطر الصحية القابلة للوقاية.

وتزخر سيرتها المهنية بخلفية واسعة تشمل دراسات متقدمة في الطب والقانون، إلى جانب مهام سابقة كنائب للجراح العام، ومواقع قيادية داخل خفر السواحل الأمريكي.

وواجه ترشيح شوارتز مرحلة تميزت بعدم الاستقرار السياسي إثر جلسة استماع عُقدت الشهر الماضي أمام لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات بمجلس الشيوخ، إذ أبدى رئيس اللجنة، السيناتور الجمهوري عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي، إلى جانب أعضاء آخرين، مخاوف حيال مدى قدرتها على معارضة وزير الصحة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، روبرت إف. كينيدي الابن، حال صدور توجيهات للوكالة تتعارض مع المعايير العلمية والممارسات الطبية السليمة.

وصرح أن السيناتور كاسيدي، بعد مضي عدة أسابيع، بأنه أجرى محادثات مباشرة مع شوارتز، إضافة إلى شخصيات أخرى مقربة منها، مؤكدًا أن تلك المشاورات عززت ثقته في كفاءتها واستقلاليتها.