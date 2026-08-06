أرسنال يسقط أمام ريال بيتيس بثلاثية في مباراة ودية

تعرض أرسنال الإنجليزي لخسارة ودية أمام ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 1 / 3، اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وافتتح رودريجو ريكيلمي التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز الكولومبي نيلسون ديوسا تقدم بيتيس بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 26. وقلص الإكوادوري بييرو هينكابي الفارق لأرسنال في الدقيقة 32، لكن بابلو فورناليس أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث لريال بيتيس.

ويواصل أرسنال استعداداته للموسم الجديد، إذ يواجه بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأحد المقبل ضمن بطولة كأس الإمارات الودية، قبل أن يلتقي كومو الإيطالي يوم 12 أغسطس/آب.

ويفتتح الفريق اللندني موسمه الرسمي بمواجهة مانشستر سيتي يوم 16 أغسطس/آب في مباراة الدرع الخيرية، التي تسبق انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، يخوض ريال بيتيس مباراة ودية أخرى أمام بورنموث الإنجليزي يوم السبت المقبل، قبل أن يبدأ مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة ريال سوسيداد يوم 21 أغسطس/آب.