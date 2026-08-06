قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تتوقع تسجيل نحو 95 ألف طالب من طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وأضاف "عبد الغفار" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الحالية من التنسيق مخصصة فقط للطلاب الناجحين في الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن هناك مراحل أخرى سيُعلن عنها رسميًا للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية.

وتابع أن آلية التنسيق أصبحت إلكترونية بالكامل، حيث يستطيع الطالب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للوزارة من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي، كما يمكنه التوجه إلى أي جامعة حكومية قريبة منه للحصول على الخدمة مجانًا.

وأشار إلى أن الوزارة توفر دعمًا فنيًا واستشارات للطلاب الراغبين في الحصول على المساعدة، مع إتاحة أجهزة كمبيوتر داخل الجامعات الحكومية يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بالإضافة إلى وجود خبراء متخصصين على مستوى الجمهورية للإجابة عن استفسارات الطلاب.

وانطلقت أعمال المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026-2027، الأربعاء، حيث بدأ طلاب الثانوية العامة تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفقًا للضوابط والقواعد المُعلنة.