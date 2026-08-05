 ضبط متهمين بالترويج لبيع منشطات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط متهمين بالترويج لبيع منشطات مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

مصطفى عطية
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 4:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 4:43 م

ألقت مباحث الآداب القبض على شخصين؛ متهمين بالترويج لبيع منشطات مجهولة المصدر وبدون ترخيص عبر صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، إدارة شخصين، مقيمان بالإسكندرية، صفحتين بمواقع التواصل الاجتماعي، يقومان من خلالهما بالترويج لبيع المنشطات مجهولة المصدر وبدون ترخيص لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة المنشية، وبحوزتهما 3804 عبوات منشطات مختلفة وغير معلوم مكوناتها بصورة من شأنها الإضرار بالصحة العامة لمستخدميها، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة جرائم ترويج المنشطات غير المرخصة.

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