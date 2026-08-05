بسمة وهبة: لا تتاجروا بآلام شيرين واتركوها تعود بهدوء

دعت الإعلامية بسمة وهبة إلى دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب مع عودتها إلى جمهورها، مؤكدة أن الاهتمام يجب أن ينصب على فنها وصوتها، لا على مظهرها أو حياتها الخاصة.

وقالت: «المفروض إننا نفرح بصوتها وعودتها من غير ما نحاصرها يا جماعة بكل اللي إحنا عمالين نعمله ده، بأننا نسألها عن حياتها الخاصة، يعني بلاش كده».

وأضافت مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «أنا مش يعني مش ملاحظة إنها خست، إنت مالك هي خست ولا ما خستش؟ إنت بتسمع جسمها ولا بتسمع صوتها؟ إنت مالك؟ يعني ليه جرح الإنسان ده هو مادة التنمر بتاعتكم؟ ليه بقى سهل أوي علينا كده؟ ليه؟».

وأكدت بسمة وهبة أنها من أكثر الداعمين لعودة شيرين، وقالت: «يعني طبعًا فيه ناس محترمة كتير، وأكتر منكم بكتير، فرحانة من قلبها بعودة شيرين عبد الوهاب، وأنا شخصيًا واحدة منهم».

وتابعت: «أنا من محبي شيرين عبد الوهاب، شيرين عبد الوهاب أنا بعشقها، هي نمرة واحد عندي في الوطن العربي كله، الصراحة أنا بقولها أهو عن لساني، شيرين عبد الوهاب نمرة واحد عندي في الوطن العربي كله.. بعشقها. عندها إحساس بنحس فيه كلنا معاها، أنا بيدخل قلبي أوي أوي».

ووجهت الإعلامية رسالة إلى الجمهور، طالبتهم فيها بتشجيع شيرين بالكلمات الإيجابية، قائلة: «وبعدين من ضمن التعليقات الإيجابية، يعني المفروض الإيجابية الحلوة: شيرين وحشتينا يا شيرين، وحشنا صوتك يا شيرين، إحنا جايين لك الحفلة يا شيرين، انسي اللي فات يا شيرين، إحنا مش فاكرين لك حاجة يا شيرين، إحنا.. إنتي بنت النهاردة».

وأردفت: «يعني اتمنوا لها الطاقة والنجاح من غير ضغط. وإحنا بنطلب الحقيقة من شيرين إنها يعني ما تبصش على كل التعليقات السلبية، الإنسان بيتغير وبيمر بظروف الحقيقة، لما بيعود لمكانه بيبقى بيعود لنفسه تدريجيًا، لكن ما بيعودش متحول 180 درجة، لأ لأ».

واختتمت بسمة وهبة رسالتها برفض استغلال معاناة الفنانة، مؤكدة: «مش عايزين نتاجر بآلام الناس، مش عايزين نتاجر بأننا نقعد نعمل قعدة وحفلة على شيرين وعلى حفلتها، لأ، مين من مصلحته يعمل كده؟».

ووجهت رسالة مباشرة إلى شيرين عبد الوهاب، قالت فيها: «مكانك يا شيرين كان فاضي، وإن شاء الله إنتي رجعتي تاني وتمليه، وتبقى حياتك كلها نجاح زي الأول، وإحنا الحقيقة تمتعينا بفنك وبصوتك الجميل، وإحنا مش عايزين منك بقى خلاص من هنا ورايح إلا صوتك وفنك. شيرين إنتي صوت مصر.. بحبك».



