العثور على جسم مشبوه في مطار لايبتسيج الألماني وتحويل مسار رحلات

أوقف مطار لايبتسيج/هاله الألماني حركة الطيران خلال الليل بعد رصد جسم طائر مجهول، بالتزامن مع العثور على جسم مشبوه.

وذكرت مديرية شرطة لايبتسيج في بيان أن عدة طائرات، من بينها طائرة ركاب، تم تحويل مسارها. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن".

واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بينما لا يزال المدرج الجنوبي مغلقا في الوقت الحالي لإجراء التحقيقات.

وأضاف البيان أن الجسم المشبوه عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار، حيث قامت الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود بفحصه، كما استخدمت روبوت مخصصا للتعامل مع المتفجرات.

وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.