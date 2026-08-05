وزير الدفاع الياباني يدعم عالما خاليا من الأسلحة النووية

أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي عن دعمه لعالم خال من الأسلحة النووية، بعد أن أثار اقتراحه بشأن إجراء نقاشات بدون أي محظورات بشأن السياسة النووية جدلا، بما في ذلك بين الناجين من القصف النووي لهيروشيما وناجازاكي.

وقال كويزومي في مؤتمر صحفي "أتعاطف بشدة مع الرغبة الصادقة للناجين من القصف النووي لهيروشيما وناجازاكي، لعالم خال من الأسلحة النووية"، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان كويزومي قد قال في برنامج على الإنترنت الشهر الماضي إن اليابان لا يمكن أن تتجنب نقاشات بشأن القضية الصعبة للسياسة النووية.

وأثار ذلك انتقادا من جانب إحدى منظمات الناجين من القصف النووي في مدينة هيروشيما غرب اليابان، التي تعرضت لقصف نووي في السادس من أغسطس 1945، في الأيام الأخيرة للحرب العالمية الثانية. وأضافت المنظمة أن تصريحات كويزومي "لا تغتفر".

وتابع كويزومي "فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية بشكل عام، قلت إنه من المهم إجراء نقاش بدون استثناء أي خيارات. .سنواصل العمل بشكل استباقي للحفاظ على النظام الدولي لنزع السلاح النووي ومنع انتشاره وتعزيزه".