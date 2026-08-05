إندونيسيا تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية التي تعرقل خطة السلام في غزة

أدانت إندونيسيا، اليوم الأربعاء، استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية على غزة، قائلة إن الضربات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية تنتهك القانون الدولي، وتقوض وقف إطلاق النار في غزة، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان نشرته على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، إن هذه الهجمات تعرقل عمدا تنفيذ خطة السلام في غزة وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وحثت جاكرتا إسرائيل، بوصفها طرفا في اتفاق وقف إطلاق النار، على وقف العمليات العسكرية فورا وبشكل دائم، والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما يتماشى مع القانون الدولي.

وجاء البيان عقب ضربة عسكرية إسرائيلية يوم الأحد الماضي أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيا على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال وطفل رضيع، وإصابة آخرين في أنحاء قطاع غزة.

وجاء الهجوم بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومجلس السلام التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.