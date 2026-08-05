ترامب: قد يتم التوصل لاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز اليوم الأربعاء على أقرب تقدير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يتم التوصل لاتفاق بشأن مضيق هرمز في أقرب وقت اليوم الأربعاء أو غدا الخميس، في وقت اقتربت فيه إيران وسلطنة عُمان من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي، بما يمكن أن يساعد على إنهاء الحرب.

وسأل الصحفيون الذين كانوا يرافقون ترامب خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا بشأن تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري أفاد بإمكانية الإعلان عن اتفاق بشأن مضيق هرمز اليوم الأربعاء.

وأوضح ترامب: "يمكن أن يحدث ذلك، غدا أو بعد غد". وكان ترامب يدلي بهذه التصريحات مساء أمس الثلاثاء بتوقيت كاليفورنيا، الذي كان قد أصبح بالفعل صباح اليوم الأربعاء في الشرق الأوسط. وأضاف: "لقد تحقق قدر كبير من التقدم".

وتراجعت أسعار النفط وسط آمال بإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لناقلات النفط بالخروج بحرية من الخليج مجددا ونقل النفط إلى أنحاء العالم.

وانخفض خام برنت، المعيار العالمي لتسعير النفط، بنسبة 2ر1% ليصل إلى 43ر78 دولارا للبرميل في وقت مبكر من تداولات اليوم الأربعاء.