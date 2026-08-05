 تجدد قصف الاحتلال المدفعي واستهدافه أنحاء متفرقة من قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تجدد قصف الاحتلال المدفعي واستهدافه أنحاء متفرقة من قطاع غزة

وفا
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 10:31 ص

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة، والوسطى، وخان يونس، منذ صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية، المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع.

وطال قصف الاحتلال المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال نيرانًا كثيفة باتجاه المناطق الشرقية من حي التفاح.

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