باكستان والولايات المتحدة تؤكدان عزمهما على التصدي للتنظيمات الإرهابية

أكدت الولايات المتحدة وباكستان عزمهما المشترك على مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تهدد سلامة مواطنيهما واستقرار المنطقة، بما في ذلك تنظيم داعش – خراسان، وتنظيم القاعدة (داعش)، وحركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان والجماعات التابعة له.

وتم التأكيد على هذا الالتزام خلال الجولة الرابعة من الحوار الأمريكي – الباكستاني بشأن مكافحة الإرهاب، التي انعقدت، أمس الثلاثاء، في واشنطن العاصمة، برئاسة منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي السفير جريجوري لوجيرفو، والسكرتير الخاص لوزارة الخارجية الباكستانية السفير نبيل منير، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الباكستانية اليوم الأربعاء .

وسلطت جولة الحوار الضوء على المصالح المشتركة في إطار الشراكة الأمريكية – الباكستانية لمكافحة الإرهاب، وأكدت تصميم كلا البلدين على التصدي للإرهاب.

وخلال الجلسة الحوار، تبادل الوفدان وجهات النظر بشأن بيئة التهديدات الحالية، وبحثا سبل تعزيز التعاون، وناقشا خطوات تعزيز أمن الحدود وتعطيل شبكات تسهيل أنشطة الإرهابيين.

وتعهدت الحكومتان بمواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب لضمان سلامة وأمن البلدين، ضمن رؤية مستدامة لتحقيق السلام والازدهار والاستقرار في المنطقة.