برلماني إيراني: تهديدات ترامب ومواقفه المتناقضة تفتقد للمصداقية

قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، عباس غلرو، إن الولايات المتحدة كانت تراهن على تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها تغيير النظام في إيران، عبر عملية عسكرية قصيرة، إلا أن هذا المسار تحول إلى أزمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وحسبما نشر موقع «إيران إنترناشونال»، نقلًا عن تصريحات لموقع «دفاع برس»، أضاف غلرو أن تهديدات ترامب ومواقفه المتناقضة تفتقر إلى المصداقية، مشيرًا إلى أنه يدعو إلى التفاوض تارة، ثم يلجأ إلى التهديد تارة أخرى.



وأكد أن إيران تعاملت مع التطورات الأخيرة بـ«قوة واقتدار» على الصعيد الدبلوماسي، معتبرًا أن واشنطن كانت ستحقق أهدافها عبر مسار التفاوض لو وجدت ضعفًا في الموقف الإيراني، دون الحاجة إلى اللجوء إلى التهديد.



وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أمس الثلاثاء، استمرار المحادثات مع إيران، مضيفا أن الحديث جار حاليا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.



وقال ترامب، الاثنين، إن ثمة محادثات جارية مع إيران، محذرا من أنها تمثل «فرصة أخيرة» لطهران لإبرام اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر، إلا أن إيران نفت إجراء أي مفاوضات أو وجود خطط لذلك.



وتشير هذه التصريحات المتضاربة إلى ضآلة فرص التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في المستقبل القريب.



وقال ترامب لصحفيين خلال فعالية في البيت الأبيض، ردا على سؤال عن وضع المفاوضات: «إنها جارية حاليا»، موضحا أن الأطراف تتحدث بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، من بين جهات أخرى.



وأضاف: «إنها فرصة أخيرة لهم (لإيران) لتوقيع وثيقة جيدة».



وكرر ترامب خلال اليومين الماضيين نمطا اتبعه خلال الأشهر الخمسة الماضية، وهو الإعلان عن خطط لشن «هجمات واسعة» على إيران، قبل أن يقرر إلغاءها في اللحظة الأخيرة.



ونفى إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات ترامب، قائلا إنه ليست هناك أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ولم يتحدد موعد لأي اجتماعات.



وذكر أن إيران ليس لديها خطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة.



وأوضح بقائي أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حاليا داخل البلاد، باستثناء وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي يقوم بزيارة دينية للعراق.



وقال إن المحادثات الوحيدة الجارية هي المناقشات مع سلطنة عمان بخصوص إدارة مضيق هرمز.