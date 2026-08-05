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أعداد جريدة الشروق
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زلزال بقوة 7 درجات يضرب الفلبين

مانيلا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 11:54 ص

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات ، سواحل إقليم دافاو أوكسيدنتال الفلبيني بعد ظهر اليوم الأربعاء، لكن علماء الزلازل قالوا إنه لا يشكل أي تهديد بحدوث أمواج مد عاتية(تسونامي) للفلبين ولا يتوقع أن يسبب أضرارا.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن الزلزال وقع في الساعة 12 و13 دقيقة مساء اليوم الأربعاء، على عمق عشرة كيلومترات، حسب صحيفة "فيل ستار" الفلبينية اليوم.

وتم تحديد مركزه على بعد 258 كيلومترا، جنوب مدينة سارانجاني في إقليم دافاو أوكسيدنتال.

وأضاف المعهد أنه لا يتوقع حدوث أي أضرار أو هزات ارتدادية بناء على تقييمه الأولي.

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