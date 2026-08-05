وجّه النجم المصري محمد صلاح أول رسالة إلى جماهير نادي طرابزون سبور التركي، وذلك خلال رحلته إلى تركيا تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف الفريق، في صفقة تُعد من أبرز صفقات النادي خلال السنوات الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لطرابزون سبور مقطع فيديو ظهر خلاله قائد منتخب مصر مرتديًا قميص الفريق داخل الطائرة التي أقلته إلى تركيا، استعدادًا للخضوع للفحوصات الطبية واستكمال إجراءات التعاقد قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وحرص صلاح على توجيه رسالة مباشرة إلى جماهير النادي، قال فيها: "طرابزون.. هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريبًا.. أينما كنا، فطرابزون هنا".

وتفاعل مشجعو طرابزون سبور بشكل واسع مع كلمات النجم المصري، التي تُعد الأولى له منذ اقترابه من الانضمام إلى الفريق، معبرين عن حماسهم لاستقبال أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وبداية حقبة جديدة يرتدي خلالها قميص "عاصفة البحر الأسود".

ومن المنتظر أن يعلن النادي التركي خلال الساعات المقبلة إتمام التعاقد مع محمد صلاح بشكل رسمي، عقب انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالصفقة، ليبدأ قائد منتخب مصر تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعد سنوات حافلة بالنجاحات مع ليفربول الإنجليزي.