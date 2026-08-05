سوريا توقع مع شركة سعودية 3 اتفاقيات لمشاريع للطاقة الشمسية

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• تشمل محطات في ريف دمشق بقدرة 760 ميغاواط وأنظمة تخزين في بطاريات بسعة 1077 ميجاواط

وقّعت الشركة السورية للكهرباء ثلاث اتفاقيات مع شركة سعودية لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 760 ميغاواط، مدعومة بأنظمة لتخزين الطاقة ببطاريات بسعة 1077 ميغاواط.

وجرت مراسم التوقيع الأربعاء، في مبنى الشركة السورية للكهرباء بالعاصمة دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وقالت الوكالة إن "الشركة السورية للكهرباء وقّعت مع شركة الحرفي السعودية للمقاولات ثلاث اتفاقيات في مجال إنتاج الطاقة".

وتشمل الاتفاقيات تنفيذ مشاريع لمحطات طاقة شمسية في منطقة وديان الربيع بريف دمشق، في إطار تعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع 760 ميغاواط، إضافة إلى أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 1077 ميغاواط، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة إمدادات الطاقة.

وتأتي الاتفاقيات في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على توسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء نتيجة تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب على الطاقة.

وتشهد العلاقات السورية السعودية زخما متزايدا منذ تولي الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع السلطة، إذ توسع التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والطاقة.

وفي 8 ديسمبر 2024 أطاحت فصائل سورية بنظام بشار الأسد، لتبدأ مرحلة انتقالية تسعى خلالها السلطات الجديدة إلى استقطاب الاستثمارات وإعادة تأهيل البنية التحتية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.