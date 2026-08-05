شهد وصول النجم المصري محمد صلاح إلى تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى نادي طرابزون سبور أجواء استثنائية، بعدما حرص النادي التركي وجماهيره على تجهيز استقبال خاص لقائد منتخب مصر، في مشهد يعكس حجم الحماس والترقب للصفقة المنتظرة.

ووصل محمد صلاح إلى مدينة إسطنبول على متن طائرة خاصة، قبل أن يجد في انتظاره حشدًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار طرابزون سبور الذين توافدوا إلى المطار لاستقبال أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وسط حضور إعلامي مكثف لتغطية اللحظات الأولى لوصوله إلى تركيا.

وحرصت إدارة طرابزون سبور على تأمين استقبال النجم المصري بشكل خاص، حيث رافقته حراسة أمنية منذ لحظة خروجه من المطار وحتى انتقاله إلى مقر إقامته، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير والرغبة في الترحيب بالوافد الجديد إلى صفوف الفريق.

ولم يقتصر الاحتفال بصلاح على الهتافات واللافتات فقط، إذ حرص بعض مشجعي النادي التركي على ارتداء زي فرعوني خلال استقبال اللاعب، في إشارة إلى فخرهم بضم أحد أشهر اللاعبين المصريين في تاريخ كرة القدم، ورسالة ترحيب تعكس ارتباط الجماهير بالنجم القادم من ليفربول.

وتفاعل محمد صلاح مع الجماهير التي انتظرته خارج المطار، حيث حرص على تحيتهم ومشاركتهم الأجواء الاحتفالية، قبل أن يستقل سيارة رئيس نادي طرابزون سبور، الذي تواجد بنفسه لاستقبال قائد منتخب مصر ومرافقته خلال رحلته الأولى في تركيا.

وكان الحساب الرسمي لنادي طرابزون سبور قد نشر عدة صور ومقاطع فيديو لرحلة محمد صلاح إلى تركيا، ظهر خلالها اللاعب مرتديًا قميص الفريق، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين جماهير "عاصفة البحر الأسود" التي تنتظر الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن جانبه، وجه محمد صلاح رسالة قصيرة إلى جماهير طرابزون سبور خلال ظهوره في الفيديو، قال فيها: "طرابزون.. هل أنتم مستعدون؟ أراكم قريبًا.. أينما كنا، فطرابزون هنا".

ومن المنتظر أن يخضع صلاح للفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيع العقود بشكل رسمي، على أن يتم تقديمه للجماهير خلال حفل كبير مقرر إقامته على ملعب بابارا بارك معقل الفريق التركي، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع ليفربول الإنجليزي.