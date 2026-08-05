﻿رئيس إيران: سندعم أي قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مفاوضات غزة

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده ستدعم أي مبادرة أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون خلال مسار المفاوضات بشأن غزة، مشددًا على استمرار دعم طهران للقضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بزشكيان، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، هنأه فيه بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه وخدمة الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن بزشكيان، إشادته بدور الحية في تعزيز التنسيق بين الفصائل الفلسطينية، مؤكدًا أن إيران «ستدعم كل تدبير أو مبادرة أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون خلال مسار المفاوضات».

وأضاف الرئيس الإيراني أن القضية الفلسطينية لا تزال تحتل موقعًا محوريًا في السياسة الخارجية لبلاده، مؤكدًا أنها ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، رغم التحديات التي تشهدها المنطقة.

كما دعا بزشكيان، إلى تعزيز وحدة الدول الإسلامية وتوسيع التعاون فيما بينها، معتبرًا أن التضامن بين الدول الإسلامية من شأنه تعزيز وحدة الأمة الإسلامية والدفاع عن مصالحها.