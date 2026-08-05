وزير الخارجية الإيطالي لنظيره الإيراني: دور طهران محوري لوقف عمليات حزب الله العسكرية

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، على «الدور المحوري» لطهران في وقف العمليات العسكرية لحزب الله.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بنظيره الإيراني عباس عراقجي، ناقشا خلاله الوضع في لبنان.

وأعرب عن أمله في أن تُسفر المفاوضات الجارية في روما عن نتائج ملموسة لترسيخ وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف: «أكدتُ لنظيري الإيراني مجددًا على الدور المحوري لطهران في وقف العمليات العسكرية لحزب الله، وستواصل إيطاليا القيام بدورها في تعزيز الحوار والأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط».

وأوضح أن عراقجي، تطرق خلال الاتصال إلى المباحثات التي تجريها إيران مع عُمان، لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية.

وذكر أنه جدد تأكيده على أهمية مواصلة الحوار للتوصل سريعًا إلى حل سياسي للأزمة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، وتجنب المزيد من التصعيد.

وشدد على ضرورة ضمان حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، دون رسوم أو قيود، حرصًا على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.

واختُتمت، أمس الثلاثاء، في روما جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، على أن تتواصل المحادثات غدا الخميس، وفق ما كشف مصدر رسمي لبناني رفيع، موضحا أن النقاشات تناولت قضية الحدود وآلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما في ذلك انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حزب الله.

وتُعد هذه الجولة الثانية التي تستضيفها روما لمدة 3 أيام، في أعقاب 5 جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش، الموقع بواشنطن في 26 يونيو 2026.

وانقسمت المباحثات، أمس الثلاثاء، إلى مسارين سياسي وعسكري، وتناول المسار الأول قضية الحدود، فيما ركز المسار الثاني على آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، وفق مصدر دبلوماسي لبناني.

وأوضح المصدر أن لبنان قدم عرضه بشأن الحدود خلال الاجتماع السياسي، على أن يُستكمل النقاش في هذا الملف اليوم الأربعاء، بينما بحث الاجتماع العسكري آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله. وأضاف أن لبنان لم يحصل على أجوبة من الجانب السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن المصدر اللبناني قوله، إن المباحثات شهدت للمرة الأولى ما اعتبره تراجعا من الوفد الإسرائيلي عن اشتراط بحث نزع سلاح حزب الله قبل مناقشة ملف الحدود بين البلدين.

كما أشار المصدر إلى أن المباحثات تتناول أيضا تحديد طرف ثالث يتولى مهمة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وتسلم الجيش اللبناني المناطق المعنية ومتابعة قيامه بمهامه فيها.

وبحسب المصدر، طلب الوفد اللبناني خلال محادثات روما أن تكون المنطقة التجريبية المقبلة في إحدى بلدتي الخيام أو بنت جبيل في جنوب لبنان، ضمن إطار الترتيبات الأمنية الجاري بحث آليات تنفيذها.