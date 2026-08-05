مندوب العراق بالجامعة العربية يترأس اجتماع لجنة تنسيق الشراكة العربية–الإفريقية

ترأس سفير العراق لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور قحطان طه خلف، اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة تنسيق الشراكة العربية–الإفريقية على مستوى كبار المسئولين، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بصفته ممثل رئاسة العراق لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء الترويكا الإفريقية، التي تضم بوروندي وأنغولا ومصر، إلى جانب ممثلي الدول العربية، وهم: مملكة البحرين، بصفتها الرئيس السابق للقمة، والمملكة العربية السعودية، بصفتها الرئيس المقبل للقمة، فضلًا عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وبحث الاجتماع آليات تعزيز الشراكة العربية–الإفريقية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية–الإفريقية والاجتماعات الوزارية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها تطوير التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، وتعزيز آليات التنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة.

وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل المشترك، وتكثيف التنسيق بين الدول العربية والإفريقية، بما يعزز العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين الجانبين، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقتين.