مسئول خليجي: فرص التوصل إلى اتفاق أمريكي-إيراني بشأن مضيق هرمز بحلول الجمعة تبلغ 50%

قال مسئول خليجي رفيع مطلع على المفاوضات، إن فرص توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول الجمعة تبلغ «50%»، رغم تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بات وشيكًا.

وأوضح المسئول، في تصريحات لشبكة «سي إن إن»، أن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات لا يضم ممثلًا عن الحرس الثوري، مشيرًا إلى أن أي اتفاق مؤقت سيحتاج إلى موافقة هذه المؤسسة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي السياق ذاته، نقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن مصادر مطلعة أن المقترح الإيراني-العُماني الجاري التفاوض عليه لا يتضمن فرض أي رسوم أو مقابل خدمات على السفن العابرة للمضيق.

وأضافت المصادر أن المقترح ينص على عبور السفن المتجهة إلى داخل المضيق عبر المسار الأقرب إلى إيران بالتنسيق مع طهران، بينما تسلك السفن المغادرة المسار الأقرب إلى سلطنة عُمان بالتنسيق مع مسقط.

وأشارت إلى أن استبعاد رسوم العبور يمثل أحد أبرز عناصر التوافق في المفاوضات، بعد أن شكلت هذه القضية نقطة خلاف رئيسية خلال جولات التفاوض السابقة بين واشنطن وطهران والوسطاء.

وبحسب المصادر، فإنه في حال إقرار الاتفاق، ستستأنف الولايات المتحدة وإيران المفاوضات وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في يونيو الماضي، والتي تنص على فترة تمتد 60 يومًا من حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع إمكانية تمديدها.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مضيق هرمز سيُفتح «قريبًا جدًا»، محذرًا من أن إيران ستتعرض لـ«ضربة قوية للغاية» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف، خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، أن الولايات المتحدة تجري «مناقشات جيدة جدًا» مع إيران، وأن المفاوضات بين الجانبين والوسطاء استمرت طوال اليوم، مؤكدًا أن طهران ترغب في إنهاء أشهر من التوتر، وأنها «أمام فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق».

وكان موقع «أكسيوس» قد أفاد في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، يقوم على ترتيب يمتد 60 يومًا، مع إمكانية تمديده لاحقًا.