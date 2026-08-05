الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذارا لإخلاء إحدى قرى جنوب لبنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا عاجلًا لإخلاء قرية المنصوري في جنوب لبنان.

وزعمت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيلا واوية، في منشور على حسابها بمنصة «إكس»، أن صدور هذا الإنذار يرجع لخرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار، ما دفعهم لاتخاذ تدابير مضادة قوية

وادّعت واوية أن جيش الاحتلال لا ينوي المساس بالمدنين، الذين نصحتهم بالإخلاء الفوري لمنازلهم والابتعاد عن القرية شمالًا بمسافة لا تقل عن 1000 متر جهة الأراضي المفتوحة.

وأكملت واوية: «كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر!».

ويواصل جيش الاحتلال خروقاته في لبنان، رغم استمرار المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية، بين الطرفين، والتي بدأت أمس الثلاثاء، في مدينة روما الإيطالية، وتستمر حتى يوم الخميس.

وسبق أن أبرم لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ خصوصًا على نزع سلاح «حزب الله» وانسحاب إسرائيل تدريجيًا من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءًا من «مناطق تجريبية».

واندلعت الحرب الأخيرة بعد إطلاق حزب الله صواريخ نحو إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في مطلع الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران. وردت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري للجنوب.

وتراجعت وتيرة العنف بشكل كبير في جنوب لبنان منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو، بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.

إلا أن إسرائيل التي تكرر عزمها إبقاء قواتها في جنوب لبنان ضمن «منطقة أمنية» على طول حدودها يصل عمقها إلى عشرة كيلومترات، تواصل تنفيذ عمليات هدم وتفجير ضخمة للبلدات، طال أبرزها ليل الخميس محيط منطقة قلعة الشقيف الأثرية.

ونبّهت الأمم المتحدة السبت لما تخلفه تلك العمليات من «آثار مدمّرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية»