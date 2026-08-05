حسم الطبيب المصري الأصل عبد الرحمن السيد، بطاقة ترشيح الحزب الديموقراطي لسباق الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي على مقعد ولاية ميشيجان في مجلس الشيوخ، في مواجهة المرشح الجمهوري مايك روجرز، والتي ستنعقد في 3 نوفمبر المقبل.

وخاض السيد كمرشح تقدمي منافسة شرسة ضد النائبة هايلي ستيفنز لنيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في نوفمبر المقبل.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، تغلب السيد على حملة تمويل خارجية ضخمة بلغت نحو 65 مليون دولار، وعلى دعم المؤسسة السياسية التي كانت قد التفت حول ستيفنز .

وتعد هذه الولاية المتأرجحة حاسمة لآمال الحزب في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

- عبدول.. انحياز لصحة الفقراء

ويشتهر عبد الرحمن السيد داخل المجتمع الأمريكي باسم "عبدول السيد"، ويبرر دخوله معترك السياسة بإدراكه أن النظام السياسي المختل هو ما يجعل الناس يمرضون، مؤكدًا أن هدفه، في حال انتخابه لعضوية مجلس الشيوخ، هو العمل من أجل حكومة تخدم المواطنين، لا إيلون ماسك أو دونالد ترامب أو أصدقاءهما من أصحاب المليارات، حسب الموقع الرسمي لحملته الانتخابية.

وأشار موقعه الرسمي إلى ما قام به من إنجازات خدمت المجتمع الأمريكي، بأن أعاد بناء إدارة الصحة في مدينة ديترويت بعد إفلاسها، ثم أعاد هيكلة إدارة الصحة والخدمات الإنسانية وشئون المحاربين القدامى في مقاطعة واين التي تخدم 1.8 مليون نسمة، وهي أكبر مقاطعات ولاية ميشيجان.

كما نجح في توفير نظارات طبية مجانية للأطفال المحتاجين، وإتاحة عقار "نالوكسون" (ناركان) المنقذ للحياة للجميع، إلى جانب قيادة برنامج لإلغاء ديون طبية بلغت 700 مليون دولار، استفاد منه نحو 300 ألف من سكان ميشيجان خلال عامين.

ويُعرف عبدول على مستوى البلاد كخبير في تحسين نظام الرعاية الصحية الأمريكي، وقد ألّف كتاب "الرعاية الصحية للجميع: دليل المواطن"، الذي يشرح كيفية بناء نظام رعاية صحية يضمن رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لكل أمريكي.

وفي عام 2020، تم اختياره للعمل في فريق عمل الوحدة للرعاية الصحية التابع للرئيس السابق بايدن، حيث ساهم في صياغة سياسات تُسهم اليوم في خفض أسعار الأدوية

-من هو عبدالرحمن السيد؟

ولد عبد الرحمن السيد عام 1985 في روتشستر هيلز، إحدى ضواحي ديترويت بولاية ميشيجان، لأبوين هاجرا من مصر، وتخرّج في جامعة ميشيجان، ثم حصل على شهادة في الطب من جامعة كولومبيا ودكتوراه من جامعة أكسفورد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبرز اسمه في ميشيجان بعد تعيينه مديرا للصحة في مدينة ديترويت، حيث قاد عملية إعادة بناء وزارة الصحة عقب خصخصتها أثناء فترة إفلاس المدينة، ليصبح آنذاك أصغر مسئول صحي في مدينة أمريكية كبرى، بحسب شبكة "الجزيرة الإخبارية".

-حرب غزة وأصوات ميشيجان

بحسب نيويورك تايمز، أن ميشيجان تضم أعلى نسبة من السكان العرب الأمريكيين مقارنة بأي ولاية أخرى، وهو ما جعل موقف الحزب من غزة وإسرائيل عاملا أكثر أهمية من المعتاد، وعبر السيد عن موقفه من حرب إسرائيل في غزة بـ وصفها صراحة "الإبادة الجماعية" علنا، ودعا إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة لها.