اليابان تحتج على التدريبات الروسية بالقرب من جزر متنازع عليها شمال غرب المحيط الهادئ

قدمت اليابان احتجاجا بعد أن أبلغت روسيا طوكيو أنها ستجري تدريبات عسكرية بالقرب من الجزر المتنازع عليها شمال غرب المحيط الهادئ اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وطبقا لمسؤولين من الحكومة اليابانية، فقد أعلنت روسيا أن تدريبات بالذخيرة الحية ستجرى حتى يوم الاثنين المقبل، في المياه قبالة جزيرتي كوناشيري وإيتوروفو، وهما اثنتان من الجزر الأربع التي تسيطر عليها روسيا، وتطالب طوكيو بأحقيتها في السيطرة عليها. ويطلق على الجزر الأربع اسم "الأراضي الشمالية" في اليابان، حسب وكالة (جي.جي.برس) اليابانية للأنباء اليوم الأربعاء.

وعبر القنوات الدبلوماسية، احتجت اليابان على أنها لا تستطيع أن تقبل بتحركات روسيا لتعزيز جيشها حول الأراضي الشمالية، بما في ذلك أحدث التدريبات.

وعززت روسيا نشاطها العسكري حول الأراضي الشمالية مؤخرا. وفي أواخر يوليو، أعلنت عن تدريبات صاروخية من قبل أسطولها في المحيط الهادئ على طول سواحل جزيرة تشيشيما وأربع جزر تحتلها روسيا، يطلق عليها بشكل جماعي اسم "الكوريل" في روسيا.

وكانت الجزر الأربع قد سيطر عليها الاتحاد السوفيتي من اليابان قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. ومنعت قضية الأراضي طوكيو وموسكو من إبرام معاهدة سلام بعد الحرب.