ترامب يهاجم عبدالرحمن السيد بعد فوزه في ميشيجان: شيوعي يكره إسرائيل

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوز عبدالرحمن السيد صاحب الأصول المصرية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، معتبرًا أن النتيجة تمثل «خبرًا عظيمًا للحزب الجمهوري».

وشن ترامب، عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، هجومًا حادًا على عبدالرحمن السيد، واصفًا إياه بأنه «شيوعي فاشل يكره اليهود وإسرائيل»، وفق تعبيره، ومشيرًا إلى تقدمه على منافسته النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز.

وانتقد الرئيس الأمريكي استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات، معتبرًا أنها أخطأت مرة أخرى في تقدير نتيجة السباق، خاصة بعدما حققت ستيفنز نتيجة أفضل مما كان متوقعًا، بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب، أن فوز عبدالرحمن السيد سيقود، إلى مزيد من السياسات التي وصفها بـ«المجنونة» داخل الحزب الديمقراطي، حسب تعبيره.

وفاز عبد الرحمن السيد بالانتخابات التمهيدية الديمقراطية لمجلس الشيوخ في ميشيجان على حساب هايلي ستيفنز، ليواجه في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر المرشح الجمهوري مايك روجرز المدعوم من ترامب.

وتعد هذه الولاية المتأرجحة حاسمة لآمال الحزب في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وسيواجه السيد المرشح الجمهوري، النائب السابق مايك روجرز، في نوفمبر، لخلافة السيناتور الديمقراطي المتقاعد جاري بيترز.



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