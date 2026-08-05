القطاع الخاص في أمريكا يضيف 44 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات شركة معالجة قوائم الأجور الأمريكية أيه.دي.بي الصادرة اليوم الأربعاء، انخفاض عدد الوظائف الجديدة التي وفرها القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي عن التوقعات، ما يشير إلى تراجع زخم التوظيف بعد نموه القوي خلال الشهور الماضية.

وذكرت الشركة أن القطاع الخاص وفر خلال الشهر الماضي 44 ألف وظيفة وهو أقل رقم شهري لهذه الوظائف منذ بداية العام الحالي، مقابل توفير 95 ألف وظيفة خلال يونيو وفقا للبيانات المعدلة. وجاء الرقم المسجل في الشهر الماضي أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

ورغم تباطؤ التوظيف أشار التقرير إلى ارتفاع متوسط الأجور بالنسبة للأشخاص الذين انتقلوا إلى وظائف أخرى إلى أعلى مستوى له منذ حوالي عام.

وذكرت بلومبرج أن الأرقام الأخيرة تشير إلى سوق عمل مستقرة مدعومة بطلب قوي من قطاع الأعمال والمستهلكين. وإذا ما تأكدت هذه المؤشرات في تقرير الوظائف الشهري الذي ستنشره وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، فإن اتجاه التوظيف الأخير يوحي بأنه في إمكان مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي التركيز على كبح التضخم الذي لا يزال مرتفعا.

وفي مؤتمره الصحفي يوم الأربعاء الماضي وصف رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، كيفن وارش، سوق العمل بأنها "متينة" و"مستقرة"، بعد أن أبقى صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم تصويت ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس لصالح رفع أسعار الفائدة.

كما أظهر تقرير أيه.دي.بي الصادر بالتعاون مع مؤسسة ستانفورد ديجيتال إيكونومي لاب للاستشارات زيادة أجور العمال الذين غيروا أماكن عملهم بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق. بينما استقر نمو الأجور لمن بقوا في وظائفهم عند مستوى 4ر4% سنويا. وعلى مستوى القطاعات، سجل العاملون في القطاعات المالية والتصنيعية مكاسب أكبر في الأجور.

من ناحيتها قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة المحللين في أيه.دي.بي في بيان صحفي: "يتأثر من يغيرون وظائفهم بشدة بالظروف الاقتصادية الآنية، ويشير نمو أجورهم السريع إلى وجود نقص في المتاح من الموظفين في بعض قطاعات سوق العمل".