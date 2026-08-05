مدن بورتوريكو تبدأ تقنين استهلاك المياه مع استمرار الجفاف القياسي

من المقرر أن تنفذ بورتوريكو إجراءات لتنقنين استهلاك المياه في سان خوان وغيرها من المدن الرئيسية فيما يجتاح الجفاف الإقليم الأمريكي مع عدم ظهور بوادر على التحسن قريبا.

وستنقطع المياه عن أكثر من 180 ألف مستهلك لمدة 48 ساعة ابتداء من بعد غد الجمعة في إطار جدول تناوبي فيما يحاول الإقليم الأمريكي التوصل لحل لأزمة تستفحل مع استمرار التحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة للغاية.

وقالت حاكمة بورتوريكو، جنيفر جونزاليز، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء "هذا الوضع خارج عن سيطرتنا"، وألقت باللائمة على الأحوال الجوية، مضيفة "لا شيء يحول دون تفاقم هذا الوضع".

وكان يوليو الشهر الأكثر جفافا الذي يُسجل في سان خوان خلال أكثر من 120 عاما والرابع الأشد حرارة للعاصمة. ويشهد نحو 25 % من بورتوريكو جفافا قاسيا وتشهد 36 % من البلاد جفافا متوسطا، بحسب مرصد الجفاف الأمريكي.

وقالت ماريا نوفوا جارسيا، خبيرة الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الوطنية بمدينة سان خوان، إن الخبراء يتوقعون أن يكون موسم الأعاصير في عام 2026 أقل شدة، مع استمرار الظروف الجافة حتى سبتمبر على الأقل.

وأضافت أن كمية الأمطار خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة ستكون أقل بنسبة لا تقل عن 50% من المتوسط.

وتابعت: "نلاحظ أن ظاهرة إل نينيو تواصل اشتدادها"، في إشارة إلى دورة طبيعية لارتفاع حرارة مياه المحيط.

ومن ناحيتها، دعت تانيا كوندي ستيرلينج، رئيسة رابطة مديري الخدمات الصحية في بورتوريكو، إلى التحلي بالهدوء اليوم، مؤكدة أن المستشفيات وغيرها من المراكز الصحية مستعدة للتعامل مع إجراءات تقنين استهلاك المياه.

ونفذت بورتوريكو سابقا إجراءات تقنين استهلاك المياه في 2020 و2015 عندما حصل نحو 400 ألف من المستفيدين من المرافق على المياه كل ثلاثة أيام.