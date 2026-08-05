هيئة بحرية بريطانية: انفجار قوي قرب ناقلة جنوب شرقي عدن

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أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، بتلقيها بلاغًا عن واقعة على بعد 95 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن باليمن.

ونقلت وكالة رويترز، عن الهيئة قولها إن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي على مقربة شديدة من السفينة.

وأشارت الهيئة البريطانية، إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، مؤكدة أنه لم ترد تقارير عن أي أثر بيئي.

وكانت الهيئة قالت أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغًا عن وقوع حادث على بُعد 20 ميلاً بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عُمان.

وأوضحت الهيئة البحرية أن سفينة شحن أرسلت نداءً، ذكرت فيه أنها تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول المصدر.