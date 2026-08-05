إيران: اتفقنا مع سلطنة عمان على إحداثيات جغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ؤ، إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي عبر مضيق هرمز.

ونقلت وكالة رويترز عن بقائي قوله إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على إعلان مشترك بهذا الشأن، شريطة عدم تدخل أطراف ثالثة.

وأضاف بقائي أن مثل هذا الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان لن يضمن، بحد ذاته، الأمن في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وسبق أن قال مصدر إيراني كبير ومسئولان في المنطقة لرويترز، إنّ اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان سيمنح طهران التحكم في السفن التي تدخل الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما قد يشكل أكبر تنازل لإيران حتى الآن، بحسب الوكالة.

وقال مصدر من المنطقة: "التنازل تم بالفعل فيما يتعلق بسيطرة ما على هرمز"، فيما أشار المصدر الثاني من المنطقة، إلى وجود تفاصيل لم تتحدد بعد بشأن كيفية تعريف وتحديد "السيطرة" مع إصرار مفاوضين خليجيين على أن دول المنطقة يجب أن تشرف على عمليات تفتيش السفن وأن يظل أي دفع لرسوم طوعيا.

وأفاد المصدر الإيراني بأنّ نص الاتفاق يقترح منح إيران السيطرة على السفن المتجهة للخليج عبر المضيق، مشيرًا إلى أن إحدى النقاط العالقة هو دور إيران بشأن السفن التي تخرج من الخليج عبر المضيق أي في الاتجاه المعاكس.