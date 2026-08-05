وزير الرياضة يتابع مستجدات تنفيذ استاد النادي المصري الجديد

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعاً موسعاً لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع استاد النادي المصري الجديد، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية الرياضية ومعدلات الإنجاز بها.

وشارك في الاجتماع مسؤولو الشركة المنفذة للمشروع، فيما انضم إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تأكيداً على التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ وإنجاز المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع استاد النادي المصري البورسعيدي الجديد يمثل أحد المشروعات الرياضية القومية التي تعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن الاستاد سيكون إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية المصرية، بما يسهم في خدمة النادي المصري وجماهيره، واستضافة مختلف الفعاليات والبطولات الرياضية.

وأضاف جوهر نبيل أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جميع مراحل التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنجاز المشروعات القومية، بما يدعم استراتيجية الدولة في تطوير المنشآت الرياضية وتوفير بنية تحتية حديثة تواكب المعايير الدولية.

ومن جانبه، أكد إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرانس، استمرار المحافظة في تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازم مع وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة، بما يسهم في تذليل أي معوقات قد تواجه المشروع، ويسرع من معدلات التنفيذ، تحقيقًا لتطلعات أبناء بورسعيد وجماهير النادي المصري.