شهد مسجد عباد الوهاب بالكيلو (7) بمحافظة مطروح احتفالية كبرى لتكريم (26) حافظًا وخاتمًا للقرآن الكريم، إذ تنوعت الجوائز بين رحلتي عمرة، وجهاز لابتوب، ودراجة بخارية، وجوائز مالية وعينية، وسط حضور جماهيري كبير من أهالي المنطقة، في رسالة تؤكد أن حفظة القرآن هم أهل الله وخاصته، وأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في بناء الإنسان بالقرآن الكريم.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف برعاية حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء والشباب على الارتباط بكتاب الله تعالى، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وبمتابعة الشيخ الدكتور محمود سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، وتحت الإشراف المباشر للشيخ إبراهيم محفوظ مدير الدعوة بمديرية أوقاف مطروح.

وشهد الاحتفالية، الشيخ الدكتور محمود سعد شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والشيخ إبراهيم محفوظ مدير الدعوة، والشيخ سليمان عبد الله مدني مدير شئون الإدارات، والشيخ محمد مجدي بلال مدير إدارة أوقاف شرق مطروح، والشيخ أحمد عبد الراضي إمام وخطيب مسجد عباد الوهاب، بحضور لفيف من العمد والمشايخ، وجمع غفير من أهالي المنطقة ورواد المسجد.

ويأتي هذا التكريم ثمرةً للجهود المباركة التي يبذلها مكتب تحفيظ القرآن الكريم والنشاط الصيفي بمسجد عباد الوهاب، إذ بلغ عدد الملتحقين بالنشاط هذا العام (290) طالبًا وطالبة، منهم (200) من البنين و(90) من البنات، في صورة تعكس الإقبال المتزايد على حلقات القرآن الكريم والبرامج الدعوية والتربوية.

ويقضي الطلاب الملتحقون بالدورة الصيفية قرابة ست ساعات يوميًا، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة عصرًا، وفق برنامج علمي وتربوي متكامل، يُختتم شهريًا بأسبوع مكثف يمتد من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء؛ لإحكام الحفظ، وكثرة المراجعة، وإعداد الطلاب للاختبارات الختامية.

ولا يقتصر البرنامج على تحفيظ القرآن الكريم فحسب، بل يشمل تعليم أحكام التجويد نظريًا وعمليًا، ودراسة السيرة النبوية، وجملةً من الأحكام الفقهية التي يحتاجها الناشئة، إلى جانب التوجيهات التربوية والأخلاقية التي تُسهم في بناء الشخصية، وترسيخ قيم الوسطية والانتماء، وصناعة جيل واعٍ معتز بدينه ووطنه.

وشهدت الاحتفالية، تكريم الطلاب الأوائل في مسابقة سرد (15) جزءًا من القرآن الكريم، والأوائل في مسابقة سرد (10) أجزاء، إلى جانب تكريم الطلاب المثاليين المشاركين في حلقات الدورة الصيفية؛ تقديرًا لتميزهم في الحفظ والمراجعة، وانضباطهم، وحرصهم على طلب العلم. وقد تنوعت الجوائز بين رحلتي عمرة، وجهاز لابتوب، ودراجة بخارية، وجوائز مالية وعينية، في مشهد أدخل البهجة على الطلاب وأسرهم، وشجعهم على مواصلة مسيرتهم مع كتاب الله تعالى.

ويأتي هذا النجاح ثمرةً لجهود وزارة الأوقاف التي تولي الأنشطة القرآنية اهتمامًا بالغًا، من خلال التوسع في مكاتب التحفيظ والدورات الصيفية، وإعداد البرامج العلمية والتربوية التي تجمع بين حفظ القرآن الكريم وصحيح الفهم، بما يسهم في بناء وعي رشيد، وترسيخ الفكر الوسطي، وحماية النشء من الأفكار المنحرفة.

وتواصل مديرية أوقاف مطروح، متابعة جميع مكاتب التحفيظ والأنشطة الصيفية بمختلف الإدارات، من خلال الإشراف الميداني المستمر، والوقوف على انتظام الحلقات، ومستوى الطلاب، وأداء المحفظين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف، وحرصًا على تخريج أجيال تحمل كتاب الله حفظًا وفهمًا، وتترجم تعاليمه إلى أخلاق وسلوك وعمل نافع يخدم الدين والوطن.

واختُتمت الاحتفالية، بأجواء من الفرحة والاعتزاز بين الطلاب المكرمين وأسرهم، وسط إشادة واسعة بالدور الرائد الذي يقوم به مكتب تحفيظ مسجد عباد الوهاب، باعتباره نموذجًا مشرفًا لمكاتب التحفيظ التابعة لوزارة الأوقاف، في إعداد جيل قرآني يجمع بين الإيمان، والعلم، وحسن الخلق، والانتماء الصادق لوطنه.