قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، تعليقًا على عقد اجتماع عمّان بشأن الأوضاع في القدس، إن كل جهد عربي يُبذل، بما في ذلك هذه الاجتماعات، هو جهد مقدر وضروري.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية: «نحن لا نقلل إطلاقًا من شأن أي جهد، أو اجتماع، أو تصريح، أو لقاء، على الصعيد العربي، أو الإسلامي، أو الدولي».

وتابع: «هذه خطوة مهمة ويجب أن تفهم إسرائيل، ولعل الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي يكون رسالة قوية وواضحة لها، ولمن يقف وراءها، بأننا، كعرب وكمسلمين، لا يمكن أن نسكت طويلًا على مثل هذه الانتهاكات، وأن الصبر العربي والإسلامي له حدود، وعلى الجميع أن يحترم إرادتنا، وأن يحترم شخصيتنا الخاصة، وقدراتنا، وقضايانا، وحقوقنا».

وأوضح أنه يجب أن تترافق هذه الرسالة مع رسالة أكثر قوة، وأن يبحث الجانب العربي والإسلامي عن مقاربات مختلفة، وآليات مختلفة، للتعامل مع هذه الانتهاكات.

وأكد أن هذه الرسالة القوية لا يمكن أن تذهب أدراج الرياح، فإسرائيل لا تعيش في كوكب معزول، وهي تقدر جيدًا مصالحها، وتعرف أنه لو أن العرب والمسلمين غيروا، ليس فقط لغة الخطاب، وإنما أيضًا آليات التعامل مع الواقع، فإن إسرائيل يمكن أن تتضرر، كما يمكن أن تتضرر المصالح الدولية التي تدعمها، وعلى رأسها المصالح الأمريكية.

وتابع: «عليهم أن يفهموا أن مصالحهم يجب ألا تكون على حساب حقوقنا، أو مقدساتنا، أو حقوق شعبنا الفلسطيني، أو حقوق أمتنا العربية والإسلامية في هذه المقدسات».

واختتم: «كل جهد مقدر، وهذا المؤتمر رسالة مهمة، لكن يجب أن يُبنى عليها بإجراءات أكثر تأثيرًا وأكثر فاعلية، سواء على الصعيد المباشر مع إسرائيل، أو على صعيد التحركات الدولية، وبالذات مع الولايات المتحدة الأمريكية».

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة (السعودية، تونس، الجزائر، العراق، قطر، الصومال، وفلسطين، مصر، والمغرب، والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، ووزراء وممثلو خارجية إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا في عمان اليوم.

جاء ذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وإطلاق تحرك مشترك لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع.