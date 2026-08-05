 الأهلي يكتسح النجوم بسداسية في ختام تحضيراته بالقاهرة قبل معسكر إسبانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأهلي يكتسح النجوم بسداسية في ختام تحضيراته بالقاهرة قبل معسكر إسبانيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 10:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 10:48 م

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في القاهرة بفوز كبير على النجوم بنتيجة 6-2، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، قبل سفر المارد الأحمر إلى إسبانيا لإقامة معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد.

وسجل سداسية الأهلي كل من محمد شريف، حسين الشحات، زيزو، سفيان بنجديدة، كريم فؤاد وأحمد كاباكا، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وكان الأهلي قد حقق في وقت سابق اليوم الفوز على بترول أسيوط بهدفين دون رد، في ودية أقيمت على ملعب النادي بمدينة نصر، وسجل خلالها محمد عبد الله وسمير محمد.

ويغادر الأهلي إلى إسبانيا لبدء المرحلة التالية من برنامج الإعداد، والتي يسعى خلالها الجهاز الفني إلى رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.


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