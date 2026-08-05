النائب أسامة كمال: أمن الطاقة في مصر يعني توفيرها بأسعار تناسب المواطنين

قال المهندس أسامة كمال رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، إن قطاع الطاقة شهد خلال الفترة الأخيرة تحديًا عالميًا خطيرًا يتمثل في التحول الطاقي، موضحًا أن هذا المفهوم بدأ في الظهور منذ عام 1973، عقب استخدام الدول العربية النفط كورقة ضغط على الولايات المتحدة وأوروبا لوقف دعم إسرائيل، وهو ما دفع العالم إلى البحث عن بدائل للبترول والغاز.

وأضاف "كمال"، عبر برنامج "48 ساعة" على قناة "TEN"، اليوم الأربعاء، أن الطاقة تمثل المحور الأساسي للنمو الاقتصادي ولا حياة بدونها؛ لذلك أصبح من الضروري وجود مخزون آمن يضمن استقرار إمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، وقطع الغاز الروسي عن أوروبا، الذي كان يمثل أكثر من 40% من إمداداتها، أبرزا أهمية الاعتماد على مزيج متوازن من مصادر الطاقة، يضم الفحم والبترول والغاز والطاقات المتجددة، إلى جانب تطبيق إجراءات ترشيد الاستهلاك.

وتابع أن مفهوم أمن الطاقة في مصر لا يقتصر على توفير الطاقة فقط، وإنما يعني توافرها بأسعار مناسبة، إذ إن مستويات الدخول في مصر لا تتناسب مع مثيلاتها في أوروبا أو دول الخليج، ولذلك تعمل الحكومة دائمًا على دعم الطاقة؛ حفاظًا على توفيرها بأسعار تناسب المواطنين.