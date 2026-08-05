البحرين: ملك البلاد والرئيس السيسي أكدا أهمية تكثيف جهود تعزيز السلام في المنطقة

قالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة عقد جلسة مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رحب الرئيس بملك البحرين وبزيارته لمصر، التي تعبر عن عمق العلاقات الثنائية وتميزها في جميع المجالات.

وأعرب الملك البحريني، في بداية اللقاء، عن شكره وتقديره لأخيه للرئيس السيسي لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الملك والوفد المرافق، ولدوره في تعزيز العلاقات البحرينية المصرية، متمنيًا لمصر الشقيقة وشعبها العزيز مزيدا من التقدم والأمن والرخاء والازدهار.

واستعرض الجانبان مختلف جوانب العلاقات الأخوية الوثيقة ومسارات التعاون الاستراتيجي والتنسيق الوثيق ومواصلة دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة.

وأشاد الملك حمد بما يجمع مملكة البحرين ومصر من روابط أخوية وطيدة وعلاقات تاريخية عريقة تزداد رسوخًا وتطورا بفضل العناية الدائمة والرعاية المستمرة والإرادة المشتركة للبلدين.

وأعرب عن تقديره للرئيس السيسي على دعمه وتضامنه مع مملكة البحرين فيما اتخذته من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وضمان سلامة شعبها، مؤكدا إدانة مملكة البحرين واستنكارها للعدوان على مصر في ميناء دمياط وتضامنها الكامل مع مصر الشقيقة وتأييدها لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومنشآتها الحيوية.

فيما أعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للملك حمد على المواقف الأخوية المشرفة لمملكة البحرين بقيادة جلالته تجاه مصر وشعبها، مجددًا إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي المملكة وتأييدها لما تتخذه البحرين من تدابير لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها.

كما أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المثمر بما يعود بالنماء والازدهار المستدام على شعبيهما.

وبحث الزعيمان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها والجهود المبذولة تجاهها، وأكدا أهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها والعالم أجمع.

كما شددا على حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث لما فيه الخير للبلدين الشقيقين.