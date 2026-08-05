«أون سبورت» تنقل مباراة مصر والصين في ربع نهائي مونديال ناشئات اليد

أعلنت قناة «أون سبورت» نقل مباراة منتخب مصر للناشئات لكرة اليد أمام نظيره الصيني، والمقررة غدًا الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة العالم تحت 18 عامًا، والمقامة حاليًا في رومانيا.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية يسعى خلالها المنتخب المصري لمواصلة نتائجه المميزة في البطولة.

وضرب منتخب مصر للناشئات تحت 18 عامًا موعدًا مرتقبًا مع الصين في ربع النهائي، بعدما قدّم أداءً لافتًا خلال مشواره، تُوّج بتصدره مجموعته في الدورين التمهيدي والرئيسي، محققًا خمسة انتصارات متتالية في إنجاز تاريخي.

وكان المنتخب قد تأهل إلى الدور الرئيسي بعد تصدر مجموعته في الدور التمهيدي، إثر تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على منتخبات كرواتيا وفرنسا وفيجي، قبل أن يواصل تألقه في الدور الرئيسي بالفوز على كوريا الجنوبية والدنمارك.

ويأمل منتخب الناشئات في مواصلة مشواره الناجح والتأهل إلى الدور نصف النهائي، في ظل المستويات القوية التي قدمها الفريق منذ انطلاق البطولة.