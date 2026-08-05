وزير الدفاع اللبناني: هدفنا الأساسي تهيئة الظروف لعودة أهالي الجنوب إلى منازلهم

قال ميشال منسي، وزير الدفاع اللبناني، إنّ الهدف الأساسي من التحركات الحكومية في الجنوب يتمثل في إظهار عودة الدولة إلى المناطق الآمنة التي بسط الجيش اللبناني سيطرته عليها.

وأضاف في لقاء مع أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن الوزارات والمؤسسات المختصة تعمل على تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للسكان.

وأوضح أنّ هذه الجهود تستهدف تمكين أهالي الجنوب وسكان القرى من العودة إلى مناطقهم، لافتا إلى أن جسر قعقعية يمثل نقطة وصل بين منطقتين، بما يسهم في استكمال عملية ترميم المناطق وتأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي.

وردًا على سؤال بشأن زيارته الثانية إلى زوطر الغربية عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، أوضح ميشال منسي أن الزيارة الأولى كانت على مسافة أمتار من البلدة، بينما جرت الزيارة الحالية عند مدخلها وفي وسطها، وهو ما يعكس التقدم الميداني الذي يحققه الجيش اللبناني.

وشدد على أن هذا التقدم يتم بخطوات ثابتة، مؤكدا أنه «لا رجوع إلى الوراء» في مسار تثبيت انتشار الجيش وتعزيز حضور الدولة في الجنوب اللبناني.