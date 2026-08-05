إبراهيم حسن يطالب «كاف» بإقامة المباريات الودية قبل الرسمية في معسكر سبتمبر

طالب إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بضرورة إعادة النظر في مواعيد أجندة شهر سبتمبر، على أن تبدأ بالمباريات الودية خلال المعسكر، تليها المباريات الرسمية الخاصة بتصفيات أمم أفريقيا 2027.

وأضاف إبراهيم حسن أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر، وللمرة الأولى، مد فترة معسكري سبتمبر وأكتوبر لتقام خلال الفترة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر، على أن تتخللها مباراتان في التصفيات ومباراة ودية.

وأوضح أن التوقفات الدولية في السابق كانت مخصصة للمباريات الرسمية خلال تلك الفترة، ولمدة 9 أيام فقط، بينما سيمتد المعسكر المقبل إلى 17 يومًا.

وتابع مدير المنتخب أنه يطالب الاتحاد الأفريقي ببدء التوقف المقبل بالمباريات الودية، ثم خوض المباريات الرسمية، مؤكدًا أن ذلك يُعد أفضل للمنتخبات من الناحيتين البدنية والفنية، وليس العكس.