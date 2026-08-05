مستشار رئيس فلسطين: القدس المحتلة تمر بأخطر مرحلة في تاريخها بسبب انتهاكات إسرائيل

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مدينة القدس المحتلة، وكل الأراضي الفلسطينية، تمر الآن بمنعطف شديد الخطورة والحساسية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد بشكل يومي ومحموم، ووصلت إلى مرحلة ربما تشكل المرحلة الأخطر في تاريخ المدينة المقدسة.

وأوضح أن هوية القدس المحتلة، بعمومها، وبمقدساتها، وببعدها التاريخي والسياسي، مهددة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الوزاري في عمان اليوم هو استشعار من جانب الدول العربية المعنية بهذا الموضوع لمدى ومستوى الخطورة التي تقف أمامها المدينة المقدسة.

وتابع: «ما هو مطلوب الآن ليس فقط الاكتفاء بعقد مؤتمر، على أهميته وضرورته، ونحن نقر بذلك، ولكن يجب أن يتمخض كل جهد عربي أو إسلامي يخص المدينة المقدسة عن خطوات عملية، أساسها دعم صمود المواطنين في القدس، وحماية هوية المدينة، والتصدي لكل المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي الحقيقي للمدينة المقدسة، وليس الوضع القائم الذي تحاول إسرائيل تكريسه من خلال الإصرار على إجراءاتها، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني».

وأكد الحاجة لتكثيف الجهود العربية والإسلامية عمليًا، سواء على مستوى الميدان، من خلال دعم صمود المواطنين، ودعم بقائهم، وحماية الحق الديني للمواطنين الفلسطينيين في أداء العبادات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وبالذات المسجد الأقصى، أو على الصعيد السياسي، من خلال الحراك العربي والإسلامي على الساحة الدولية لمحاصرة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى فرض واقع تهويدي يغير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة (السعودية، تونس، الجزائر، العراق، قطر، الصومال، وفلسطين، مصر، والمغرب، والأردن، والأمين العام لجامعة الدول العربية)، ووزراء وممثلو خارجية إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا في عمان اليوم.

جاء ذلك لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وإطلاق تحرك مشترك لمواجهة جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تدفع المنطقة نحو المزيد من الصراع.